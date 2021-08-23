В Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19 23.08.2021, 8:36

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Израиль стал первой страной в мире, в которой начали прививки населения третьей дозой вакцины.

Власти Израиля опубликовали данные Минздрава, касающиеся заболеваемости коронавирусом среди лиц, получивших третью дозу, прививки. Об этом в воскресенье 22 августа, пишет NEWSru.co.il.

Как выяснили медики, из 1,1 млн израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).

Из них 187 человек (0,01%) попали с коронавирусом в больницу. У 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.

Основываясь на цифрах, в Минздраве Израиля заявили о высокой эффективности третьей дозы прививки от коронавируса.

Чтобы получить бустерную дозу, с момента второй прививки должно пройти не менее пяти месяцев. Израиль стал первой страной в мире, в которой начали прививки населения третьей дозой вакцины против коронавируса. Сейчас уже 1,2 миллиона человек старше 50 лет там получили бустерную дозу.

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