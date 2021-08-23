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Виртуозный дирижер Владимир Спиваков рассказал, почему отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

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  • 23.08.2021, 8:50
  • 4,526
Виртуозный дирижер Владимир Спиваков рассказал, почему отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
Владимир Спиваков

Маэстро не мог оставаться равнодушным к ситуации в Беларуси.

Виртуозный дирижер Владимир Спиваков рассказывает, почему отказался от ордена Франциска Скорины, которым его наградил Лукашенко.

— Скорее, следование своей натуре, — рассказывает маэстро Владимир Спиваков в интервью российской «Новой газете». — Я вообще по природе своей страдалец, у меня еще не атрофировалось чувство сострадания, и, узнав о крайней жестокости, с которой белорусские власти подавляют волеизъявление своих граждан, я не мог остаться равнодушным.

При этом, заметьте, не нарушил нашу (российскую - прим.) Конституцию, в которой не значится, что гражданин РФ не имеет права не уважать президентов и премьер-министров ближнего или дальнего зарубежья.

— А сейчас что более всего задевает ваше гражданское чувство?

— Я в принципе не понимаю, почему свои должны издеваться над своими.

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