Россиянка побывала в Турции и раскритиковала менталитет своих соотечественников 3 23.08.2021, 9:06

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Ей не понравилось поведение россиян на отдыхе.

Российская туристка впервые побывала в Турции и описала поездку фразой «не все так радужно» — ей не понравилось поведение соотечественников. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи раскритиковала менталитет россиян. По ее словам, «наши люди» начинают выпивать алкогольные напитки уже в 10 утра, так как в это время детей можно отвести в мини-клуб к аниматорам. «Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются "накутиться" до этого времени», — рассказала девушка.

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