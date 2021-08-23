Россиянка побывала в Турции и раскритиковала менталитет своих соотечественников

Россиянка побывала в Турции и раскритиковала менталитет своих соотечественников3
- 23.08.2021, 9:06
- 4,000
Ей не понравилось поведение россиян на отдыхе.
Российская туристка впервые побывала в Турции и описала поездку фразой «не все так радужно» — ей не понравилось поведение соотечественников. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Так, автор статьи раскритиковала менталитет россиян. По ее словам, «наши люди» начинают выпивать алкогольные напитки уже в 10 утра, так как в это время детей можно отвести в мини-клуб к аниматорам. «Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются "накутиться" до этого времени», — рассказала девушка.