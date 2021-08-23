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Аналитик спрогнозировал, как вырастет доллар до конца недели

  • 23.08.2021, 9:11
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Аналитик спрогнозировал, как вырастет доллар до конца недели

Дешевеющая нефть подстегнет курс доллара?

По мнению старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, на начавшейся неделе доллар продолжит путь наверх.

Как отметил эксперт в комментарии для myfin.by, «мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по нефти», которая потянет за собой вниз и российский рубль к другим валютам, включая и белорусскую.

«Доллар может подорожать к концу недели до 2,53 белорусского рубля. Евро может вырасти до 2,95 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских», — спрогнозировал Иосуб.

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