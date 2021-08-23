Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство 23.08.2021, 9:19

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0), передает naviny.by.

Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:

«Слуцк» — «Витебск» — 1:2;

«Сморгонь» — «Рух» — 1:1;

«Славия» — «Шахтер» — 0:4;

«Гомель» — «Динамо» (Мн) — 2:0;

«Минск» — «Неман» — 0:4;

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 1:1;

«Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2.

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