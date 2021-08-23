закрыть
23 августа 2021, понедельник, 9:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство

  • 23.08.2021, 9:19
Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0), передает naviny.by.

Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:

«Слуцк» — «Витебск» — 1:2;

«Сморгонь» — «Рух» — 1:1;

«Славия» — «Шахтер» — 0:4;

«Гомель» — «Динамо» (Мн) — 2:0;

«Минск» — «Неман» — 0:4;

«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 1:1;

«Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев