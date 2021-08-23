Осечка БАТЭ позволила «Шахтеру» укрепить лидерство
- 23.08.2021, 9:19
Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
Завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Из-за снятия с дистанции «Спутника» «Ислочь» получила технические три очка (3:0), передает naviny.by.
Остальным командам пришлось выяснять отношения на поле:
«Слуцк» — «Витебск» — 1:2;
«Сморгонь» — «Рух» — 1:1;
«Славия» — «Шахтер» — 0:4;
«Гомель» — «Динамо» (Мн) — 2:0;
«Минск» — «Неман» — 0:4;
«Энергетик-БГУ» — БАТЭ — 1:1;
«Динамо» (Бр) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:2.