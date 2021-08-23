Крымская платформа: что известно о саммите 23.08.2021, 9:26

Саммит Крымской платформы состоится сегодня в Киеве.

Сегодня в Киеве состоится саммит Крымской платформы. Это будет саммит глав государств, правительств, парламентов и руководства международных организаций.

Что известно об этом мероприятии, в материале (РБК-Украина https://www.rbc.ua/rus/news/sammit-krymskoy-platformy-izvestno-segodnyashnem-1629202037.html).

Место: конференц-центр "Парковый".

Цели: актуализация темы возвращения Крыма в состав Украины - деоккупация.

Ожидания: принятие итогового документа - хартии или декларации. По замыслу Киева, Крымская платформа будет действовать постоянно, вплоть до возвращения Крыма в состав Украины.

Темы:

консолидация международной политики непризнания любого изменения статуса Крыма;

ужесточение санкций против России;

защита прав человека и международного гуманитарного права, восстановление прав коренного крымскотатарского народа;

безопасность в Азово-Черноморском регионе и за его пределами;

преодоление экологических и экономических последствий оккупации.

План мероприятия

Будет официальная часть, где выступит президент Украины, глава Верховной Рады, премьер-министр, главы иностранных делегаций, лидер крымскотатарского народа, представитель экспертной сети Крымской платформы.

Владимир Зеленский вместе с главами иностранных делегаций посетит офис Крымской платформы.

Какие страны присоединились

На мероприятии будут президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президентка Словакии Зузана Чапутова, президент Европейского совета Шарль Мишель, генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Участие подтвердили Британия, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Турция, Франция, Нидерланды.

Реакция России

В МИД России выступили против Крымской платформы и назвали ее "шабашем".

"Через неделю состоится очередной шабаш - Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

На что ему министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил цитатой Махатма Ганди.

"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди: сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - сказал он.

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