закрыть
23 августа 2021, понедельник, 10:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Беларуси хочет втянуть страны ЕАЭС в «санкционную войну»

3
  • 23.08.2021, 9:41
  • 3,392
Премьер Беларуси хочет втянуть страны ЕАЭС в «санкционную войну»

МИД Казахстана еще в июне отверг «консолидированный ответ» на санкции против режима Лукашенко.

В Беларуси рассчитывают, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) к следующему саммиту ЕАЭС выработает и предложит ответные меры на санкции со стороны третьих стран. Об этом заявил в интервью белорусскому телевидению премьер-министр Роман Головченко.

"ЕЭК внимательно отслеживает ситуацию. Надеюсь, комиссия к следующему саммиту глав государств подготовит информацию и предложения о том, каким будет коллективный ответ ", — сказал он.

Головченко предположил, что это могут быть "меры компенсационного характера, меры поддержки той страны - участницы ЕАЭС, которая подвергается этому давлению".

В настоящее время с санкциями столкнулись Беларусь и Россия, но, по словам премьера, "с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства".

Ранее одна из стран-членов ЕАЭС — Казахстан — уже предупреждала, что не намерена работать над "консолидированным ответом" на санкции Запада против Беларуси и России.

"Мы считаем, что западные санкции политически мотивированы и нацелены на отдельные страны, а не на ЕАЭС в целом", — говорили в июне в Нур-Султане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев