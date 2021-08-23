Заклинание Егор Седов

23.08.2021, 9:54

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Мог повторить про «лимит на революции» - вот и повторил. Не вдумываясь.

Итак, Известный Персонаж сообщил нам (в который уже раз мы за 30 лет такое слышим), что лимит на революции для России исчерпан.

Однако важно, чего он не сказал.

1) Кто именно определяет лимит на революции для той или иной страны? ("Таак, для Франции - 5, с Голлистской Сражающейся Францией можно считать - 6. Для Англии... а вот им хватит одной! Американцам - тоже одна, и ту впредь именовать Войной за независимость! А что там с Россией?..")

2) Как именно устанавливается данный лимит?

3) Есть ли соответствующие единицы измерения и измерительные приборы?

4) Сам ли Известный Всем Персонаж этот лимит вычислил - или ему кто-то сообщил? А если так, то почему не сослался - "согласно данным российского НИИ такого-то..."? (Ну, не на британских же ученых ему ссылаться, в самом-то деле!)

5) Имеет ли ко всему этому отношение ныне уже позабытый нооскоп главы АП Вайно?

Есть такая лингвистическая беда: хлесткая и запоминающаяся глупость.

...Вот так кто-то сказанул фразу или мем - и пошло-поехало. Речекряк, даже без попытки осмыслить. Возьмем, например, байку про английский газон, который надо триста лет подстригать, чтобы он был ровным и красивым. Дурость несусветная! Наверное, садовник недавно поступил на работу, наверное, он не англичанин, а приезжий. Но работу свою любит - вот и решил похвастаться, как умел. Как иначе-то эту байку объяснить?

И она загуляла по СМИ и по головам. А ведь байка - очень поганая: это попытка обосновать, почему нынешнему поколению якобы ничего не светит.

Вот так и с лимитом на революции. Он же в 1991-м появился. Кто-то из СМИшников (причем, из победителей, что характерно) сказанул... а Известный Персонаж через 30 лет мог повторить - и повторил! Повторил, даже не вдумываясь.

Егор Седов, Facebook

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