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SpaceX анонсировала появление нового поколения спутников Starlink

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  • 23.08.2021, 10:12
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SpaceX анонсировала появление нового поколения спутников Starlink

Спутники будут отличаться более высокой плотностью расположения на орбите.

Компания SpaceX анонсировало появление нового поколения спутников Starlink. Об этом сообщает издание Advanced Television.

Соответствующие документы были поданы в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В описании нового поколения Starlink говорится, что спутники будут отличаться более высокой плотностью расположения на орбите, что позволит им покрыть большую местность и обеспечить надежный доступ к интернету. Специалисты SpaceX отметили, что им не нужны новые частоты для работы и представили для FCC две конфигурации работы Starlink.

Согласно первой, которую SpaceX называет предпочтительной, предусмотрено размещение на околоземной орбите 29 988 спутников, развернутых на девяти различных высотах — от 340 до 614 километров. В приложении указано, что спутники будут запускаться с помощью новой ракеты-носителя Starship, которая способна доставить на орбиту большее количество грузов.

Согласно второй конфигурации, компания будет использовать 29 996 спутников на 12 различных высотах и 12 наклонах орбиты. В этом случае оборудование Starlink будет доставляться в космос с помощью Falcon 9.

«Хотя исходная группировка обеспечивает беспрецедентную пропускную способность для спутниковой системы, спрос на более надежную связь растет и потребность в подключении пользователей как никогда важна», — отмечается в записке представителей SpaceX. Сообщается, что в настоящий момент в компании Илона Маска ждут реакции регулятора.

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