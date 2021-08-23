Из белорусской экономики утекли иностранные инвестиции 6 23.08.2021, 10:19

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До 2021 года этот показатель включали в перечень основных прогнозных индикаторов.

Если в 1 квартале в стране наблюдался приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе, то во 2 квартале он сменился оттоком, сообщает banki24.by.

Чтобы отслеживать реальные потоки прямых иностранных инвестиций, власти используют показатель прямых иностранных инвестиций на чистой основе. До 2021 года этот показатель включали в перечень основных прогнозных индикаторов.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это поступление прямых иностранных инвестиций без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги за вычетом изъятия прямых иностранных инвестиций. Это сальдо инвестиций корректируется на потоки по организациям, акции или доли в уставных фондах которых находились в госсобственности и были проданы нерезидентам.

Как видно из определения, при подсчете прямых инвестиций на нетто-основе не учитываются долговые инструменты. К таким долговым инструментам обычно относят кредиты, займы, дебиторку, кредиторку, финансовый лизинг и т. д. Это логично, так как долги надо возвращать, а инвестиции могут оставаться в стране на неопределенные сроки.

За 1 квартал 2021-го Беларусь получила 1,247 млрд USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе. По итогам полугодия эта сумма сократилась до 1,185 млрд USD.

Поскольку поступление инвестиций за 6 месяцев ниже, чем за 3 месяца, то во 2 квартале происходил отток инвестиций из Беларуси. За апрель—июнь 2021 года нетто-отток составил 62,1 млн USD. Отток сформировали предприятия реального сектора — минус 123,3 млн USD за квартал.

Кстати, в 2020 году в апреле—июне также фиксировался отток инвестиций из страны — на сумму 100,5 млн USD. Для 2 квартала в целом характерно резкое снижение инвестиционных потоков в Беларусь. Весной крупные предприятия с иностранным капиталом перечисляют зарубежным акционерам годовые дивиденды.

В регионе СНГ прямые иностранные инвестиции за 2 квартал составили всего 6,2 млн USD. Среди стран бывшего СССР основные деньги пришли из России — 9,5 млн USD. По некоторым другим «советским» республикам отмечался вывод денег из Беларуси.

Важным экономическим партнером Беларуси пока остается Европейский Союз. За 2 квартал инвесторы ЕС вывели из РБ на чистой основе 143,9 млн USD в эквиваленте.

Основную часть инвестиционного оттока в ЕС обеспечил Кипр — минус 84,4 млн USD за квартал. Также значительная сумма во 2 квартале ушла в Нидерланды (минус 39,1 млн USD).

Из Китая за 2 квартал поступило 9,1 млн USD прямых инвестиций на чистой основе. В целом за полгода инвесторы из КНР вложили в белорусскую экономику 24 млн USD

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