Путин заявил об угрозе попадания в Россию боевиков из Афганистана 23.08.2021, 10:26

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Фото: EPA

Президент РФ рассказал, что боевики могут приехать в Россию «на машинах и ослах».

Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Об этом сказал президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" в Москве, пишет ТАСС.

Путин раскритиковал идеи по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу. Президент РФ добавил, что "Россия находится в постоянном контакте с партнерами из среднеазиатских республик".

При этом он заявил о нежелании появления в России боевиков из Афганистана под видом беженцев, сообщило ТАСС.

Telegram-канал Пул N3 опубликовал фрагмент высказывания Путина о том, как беженцы могут попасть в Россию.

"У нас с ними общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы. А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница – тысяча километров. Сел на что угодно – хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет значение для нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами", – сказал он.

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