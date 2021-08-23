В Польше перехватили партию сигарет из Беларуси на $2 миллиона 11 23.08.2021, 10:33

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Сигареты были спрятаны в грузовике.

23 августа польская таможня сообщила, что в пункте пропуска Кузница (в Беларуси сопредельный пункт Брузги) задержала контрабанду сигарет рыночной стоимостью в Польше 7,3 млн. злотых (1,85 млн.$), сообщает euroby.info.

В ходе проверки грузовика, перевозившего по документам окна из Беларуси, выяснилось, что окна были лишь формой маскировки истинного груза. Стеллажи с окнами внутри содержали контрабанду сигарет разных марок в количестве 485 тыс.пачек.

Белорусский водитель был арестован, если его причастность к контрабанде будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

За полгода 2021 польская таможня из Белостока задержала контрабанду сигарет стоимостью 128 млн.злотых (32,5 млн.долларов США). Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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