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В Польше перехватили партию сигарет из Беларуси на $2 миллиона

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  • 23.08.2021, 10:33
  • 6,236
В Польше перехватили партию сигарет из Беларуси на $2 миллиона

Сигареты были спрятаны в грузовике.

23 августа польская таможня сообщила, что в пункте пропуска Кузница (в Беларуси сопредельный пункт Брузги) задержала контрабанду сигарет рыночной стоимостью в Польше 7,3 млн. злотых (1,85 млн.$), сообщает euroby.info.

В ходе проверки грузовика, перевозившего по документам окна из Беларуси, выяснилось, что окна были лишь формой маскировки истинного груза. Стеллажи с окнами внутри содержали контрабанду сигарет разных марок в количестве 485 тыс.пачек.

Белорусский водитель был арестован, если его причастность к контрабанде будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

За полгода 2021 польская таможня из Белостока задержала контрабанду сигарет стоимостью 128 млн.злотых (32,5 млн.долларов США). Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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