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Год назад белорусы заставили Таракана бегать с автоматом без рожка

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  • 23.08.2021, 10:40
  • 6,098
Год назад белорусы заставили Таракана бегать с автоматом без рожка

У перепуганного Лукашенко хватило смелости выйти из дворца, когда люди уже разошлись.

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

23 августа 2020-го в Беларуси прошел второй воскресный марш, собравший по всей стране сотни тысяч человек. Вскоре людское море заполнило центр столицы, демонстранты выдвинулись ко Дворцу Независимости, напоминает «Солидарность».

Во время акции правителю напомнили о погибших во время протестов белорусах:

Лукашенко же вышел из дворца с автоматом без рожка, когда сторонники перемен фактически разошлись и проспект опустел. Кадры с ним, бегающим с оружием в руках вместе с вооруженным младшим сыном, разлетелось по мировым СМИ.

В тот же день в Литве прошла акция солидарности с белорусами. «Путь свободы» — цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью собрала более 50 тысяч участников.

23 августа акции прошли и в других городах Беларуси: Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно…

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