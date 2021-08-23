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Немецкие железнодорожники объявили забастовку

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  • 23.08.2021, 10:47
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Немецкие железнодорожники объявили забастовку

Машинисты прекратят возить пассажиров 23-25 августа.

Немецкий профсоюз машинистов GDL призвал своих членов прекратить работу, передает Deutsche Welle.

Как объявил председатель профсоюза Клаус Везельски, машинисты остановят пассажирские перевозки с двух часов ночи в понедельник, 23 августа, до двух часов ночи 25 августа. В сфере грузовых перевозок забастовка началась 21 августа.

GDL требует от руководства немецкого национального перевозчика Deutsche Bahn среди прочего повышения заработной платы в текущем году примерно на 3,2 процента, а также единовременной выплаты в размере 600 евро.

Компания Deutsche Bahn, которая пострадала от кризиса, связанного с пандемией коронавирус, и от последствий наводнения, предлагает профсоюзу повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года.

В GDL сочли эти условия недостаточными, равно как и коллективный тарифный договор, уже заключенный с большим профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

Первая забастовка машинистов началась 13 августа и продолжалась двое суток.

Что такое Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности. Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA - 4,7 млрд евро, прибыль - 542 млн евро.

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