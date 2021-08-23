закрыть
23 августа 2021, понедельник, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какую погоду ждать в Беларуси в конце августа

  • 23.08.2021, 10:56
  • 7,026
Какую погоду ждать в Беларуси в конце августа

Осень придет раньше?

Лето подходит к концу, а вместе с ним и уходит и теплая погода. Не за горами осень. Но, судя по температуре, которую прогнозируют синоптики, она придет чуть раньше и будет бороться с летом за место на троне, пишет telegraf.by.

23 августа еще будет тепло. Синоптики прогнозируют постепенное увеличение облачности. Почти не будет осадков, только по юго-западу страны могут пройти продолжительные дожди. Ветер ожидают переменных направлений слабый до умеренного.

А температура воздуха составит днем от +17°С до +23°С, юго-востоку до +25°С. А 24 августа температура воздуха снизится: всего ожидается до +14…+17°C.

С 25 августа с северо-запада Европы сместится область высокого атмосферного давления. В основном ожидается переменная облачность. Могут наблюдаться туманы, видимость будет до километра. Ветер северный умеренный. Ночью синоптики обещают до +5…+10°C, днем от +16°C до +18°C.

А вот 26 августа через Беларусь должны пройти атмосферные фронты от циклона над Балтийским морем. Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут на большей части территории, где-то возможны грозы.Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью от +6 до +11 градусов выше нуля. Днем ожидают +11…+13°C на севере, и до +18°C на юге. 27 августа воздух прогреется всего до +9…+14°C.

На выходных (28, 29 августа) предварительно — облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер должен придти северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью можно ждать +6…+12°C. Воздух прогреется до +10…+15°C.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев