Какую погоду ждать в Беларуси в конце августа 23.08.2021, 10:56

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Осень придет раньше?

Лето подходит к концу, а вместе с ним и уходит и теплая погода. Не за горами осень. Но, судя по температуре, которую прогнозируют синоптики, она придет чуть раньше и будет бороться с летом за место на троне, пишет telegraf.by.

23 августа еще будет тепло. Синоптики прогнозируют постепенное увеличение облачности. Почти не будет осадков, только по юго-западу страны могут пройти продолжительные дожди. Ветер ожидают переменных направлений слабый до умеренного.

А температура воздуха составит днем от +17°С до +23°С, юго-востоку до +25°С. А 24 августа температура воздуха снизится: всего ожидается до +14…+17°C.

С 25 августа с северо-запада Европы сместится область высокого атмосферного давления. В основном ожидается переменная облачность. Могут наблюдаться туманы, видимость будет до километра. Ветер северный умеренный. Ночью синоптики обещают до +5…+10°C, днем от +16°C до +18°C.

А вот 26 августа через Беларусь должны пройти атмосферные фронты от циклона над Балтийским морем. Будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут на большей части территории, где-то возможны грозы.Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью от +6 до +11 градусов выше нуля. Днем ожидают +11…+13°C на севере, и до +18°C на юге. 27 августа воздух прогреется всего до +9…+14°C.

На выходных (28, 29 августа) предварительно — облачно с прояснениями. На большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер должен придти северо-западный умеренный, временами порывистый. Ночью можно ждать +6…+12°C. Воздух прогреется до +10…+15°C.

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