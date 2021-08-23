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Эксперт рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi

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  • 23.08.2021, 11:10
  • 15,556
Эксперт рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi

Зачастую решение проблемы лежит на поверхности.

Толстые бетонные стены могут существенно снизить скорость Wi-Fi-интернета. Об этом сообщает «Газета.ру».

В большинстве случаев для ускорения домашнего интернета не требуется наличия специальных навыков. Об этом рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По словам Федорова, скорость передачи данных вырастет, если разместить роутер как можно ближе к компьютеру. «Расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение», — объяснил специалист.

Одной из причин медленного интернета и помех эксперт назвал толстые бетонные стены, которые могут препятствовать проникновению сигнала из комнаты в комнату. «Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизатора с более сильным сигналом или напрямую подключить к нему ПК через старый добрый кабель Ethernet», — заметил Федоров. На скорость косвенно влияет и длина кабеля: чем она больше, тем выше риск появления перегибов на проводе.

Если фактическая скорость значительно ниже заявленной, то стоит обратиться к провайдеру. Проверить скорость передачи данных можно с помощью бесплатных веб-сервисов.

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