На «бюджет» в вузы Беларуси недобрали полтысячи человек 9 23.08.2021, 11:24

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Даже после дополнительного набора.

В высшие учебные заведения в 2021 году планировали принять 55 тысяч человек. Приняли только 48 тысяч. Свободными остались не только платные места, но и гораздо больше бюджетных мест, чем в прежние годы.

Представитель министерства образования Беларуси Рема Герловская рассказала на пресс-конференции 20 августа, что на бюджетные места в белорусских вузах после дополнительного набора осталась «практически 490» свободных мест. При том она заверила, что «пришли абитуриенты мотивированные, подготовленные».

На ситуацию с дополнительным набором обращал внимание сайт zerkalo.io. Министерство образования не давало статистики о недоборе на бюджетные места, но журналисты подсчитали по отдельным вузам, что на «бюджет» в 2021 году осталось не менее 937 свободных мест, хотя в 2020-м таких оставалось 192, в 2019-м – 86.

Министерство образования объявило дополнительный набор. Журналисты Zerkalo обратили внимание на Могилевский университет имени Кулешова, где на «математику и информатику» и «физику и информатику» (дневную форму за счет бюджета) подавали документы абитуриенты со 166-170 баллами из 400 возможных.

Журналисты обращали внимание также на то, что планы приема на «бюджет» были в 2021 году выше 2020-х (27,8 тысячи против 26,3 тысячи), тогда как поступают в этом году дети поколения «демографической ямы» (после 2001 года рождаемость в Беларуси существенно упала), а в последние годы существенно снизилось количество выпускников 11-х классов (2019 – 55,4 тысячи, 2020 – 52,5 тысячи, 2021 – 51,8 тысячи).

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