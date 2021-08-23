закрыть
23 августа 2021, понедельник, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы США потребовали от МВФ лишить Лукашенко денег

10
  • 23.08.2021, 11:45
  • 3,710
Белорусы США потребовали от МВФ лишить Лукашенко денег

Белорусы устроили акцию протеста у здания МВФ.

Проживающие в США белорусы устроили акцию у офиса Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне из-за планов организации предоставить режиму Лукашенко транш на сумму почти один миллиард долларов. Об этом сообщает Telegram-канал DW.

Белорусы хотят добиться от фонда отказа переводить деньги Беларуси и таким образом лишить режим Лукашенко средств. «Пусть они [МВФ] не дают ему [Лукашенко] деньги наличкой, они все равно дают ему какую-то силу, и этого нельзя допустить», — рассказала одна из активистов.

Протестующие напомнили, что ранее МВФ отказался от выплат Афганистану, где власть перешла в руки представителей радикального движения «Талибан», и те же меры следует предпринять в отношении белорусских властей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев