Белорусы США потребовали от МВФ лишить Лукашенко денег 10 23.08.2021, 11:45

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Белорусы устроили акцию протеста у здания МВФ.

Проживающие в США белорусы устроили акцию у офиса Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне из-за планов организации предоставить режиму Лукашенко транш на сумму почти один миллиард долларов. Об этом сообщает Telegram-канал DW.

Белорусы хотят добиться от фонда отказа переводить деньги Беларуси и таким образом лишить режим Лукашенко средств. «Пусть они [МВФ] не дают ему [Лукашенко] деньги наличкой, они все равно дают ему какую-то силу, и этого нельзя допустить», — рассказала одна из активистов.

Протестующие напомнили, что ранее МВФ отказался от выплат Афганистану, где власть перешла в руки представителей радикального движения «Талибан», и те же меры следует предпринять в отношении белорусских властей.

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