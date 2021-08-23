За дорогу до Латвии через Беларусь житель Ирака заплатил 15 тысяч долларов 3 23.08.2021, 11:55

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Сперва Омар вылетел в Москву, затем через Санкт-Петербург попал в Беларусь.

Беженец из Ирака, который в середине июля через Беларусь пробрался в Латвию, заплатил контрабандистам 15 000 долларов, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения (LTV).

Самый большой наплыв беженцев в Латвии наблюдался в начале августа, когда Литва усилила работу на своей границе. Но первая группа мигрантов пробралась в Латвию уже в конце июля.

В целом в Латвии удалось попасть почти 400 мигрантов, почти все — граждане Ирака.

Один из мигрантов — гражданин Ирака по имени Омар. С ним журналисты пообщались в центре для переселенцев в Муцениеки. Омар пересек границу в середине июля.

Омар рассказал, что бежал из Ирака из соображений безопасности. Он не захотел говорить на камеру с открытым лицом, поскольку в качестве переводчика помогал вооруженным силам разных стран в борьбе с Исламским государством.

– Я заплатил 15 000 долларов, — ответил Омар на вопрос, в какую сумму ему обошлась дорога до Латвии.

Омар нашел контрабандистов в Ираке, в аэропорту передал им деньги. Сперва Омар вылетел в Москву, затем через Санкт-Петербург попал в Беларусь, откуда группой в 10 человек — уже в Латвию.

– Все организовал контрабандист. Мне не о чем не надо было беспокоиться. Мы ехали на машинах, иногда шли пешком. Мы, например, шли по лесу семь часов. Это был долгий путь… Когда я встретился с латвийскими пограничниками, они были уверены, что я приехал из Беларуси, — рассказал Омар.

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