Российская альтернатива SWIFT появится еще не скоро 5 23.08.2021, 12:15

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Ранее белорусский режим заявлял, что Беларусь может перейти на российский аналог.

В России нет цели создать альтернативную SWIFT платежную систему как можно быстрее. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — сказал Биричевский.

По его словам, приблизительной даты завершения работы нет, так как с некоторым партнерами только начались переговоры. «Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», — добавил он.

Напомним, вопрос отключения Беларуси от SWIFT обсуждается почти год. На прошлой неделе Глава Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что отключение Беларуси от SWIFT может произойти уже в сентябре. Власти Беларуси заявляли, что в случае отключения страны от SWIFT, Беларусь может перейти на ее российский аналог.

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