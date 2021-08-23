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Литва просит жесткого ответа ЕС на создаваемый режимом Лукашенко миграционный кризис

  • 23.08.2021, 12:16
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Литва просит жесткого ответа ЕС на создаваемый режимом Лукашенко миграционный кризис
иллюстрационное фото

Глава МИД Литвы призвал принять меры для защиты границ ЕС.

В письме верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал принять меры для защиты границ ЕС от искусственно создаваемого потока нелегальной миграции и защиты от возникающих угроз для ЕС, передает delfi.lt.

«Литва сейчас дорого платит за свои ценности. Реакция на нашу помощь демократическим силам Беларуси — поощрение миграционных потоков из Ближнего Востока и стран Африки», —отметил министр в своем письме.

Ландсбергис подчеркнул, что ЕС должен усиливать ответные действия и методы реагирования на возобновляющиеся потоки мигрантов у внешних границ ЕС. Необходима «новая стратегия и жесткие ответные действия» для преграждения пути гибридным атакам, для которых в настоящее время используются нелегальная миграция и гражданская авиация.

Министр надеется обсудить «необходимые скоординированные действия ЕС» в ответ на действия режима Лукашенко по использованию мигрантов и гражданской авиации на встрече министров иностранных дел ЕС в Словении 2 сентября.

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