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Олег Сенцов: Война Украины с Россией закончится в Крыму

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  • Олег Сенцов
  • 23.08.2021, 12:37
  • 2,772
Олег Сенцов: Война Украины с Россией закончится в Крыму
Олег Сенцов
Фото: Getty Images

Известный режиссер — о том, когда Украина вернет полуостров.

Когда мы вернемся — это не вопрос времени, это вопрос нашего состояния. Это вопрос восстановления территориальной целостности Украины и вопрос восстановления справедливости. Путин тоже считал, что совершает справедливо, захватывая Крым, ссылаясь на какие-то исторические события давно минувших дней и государств, игнорируя современные договоры и признанные границы. Схватил и украл то, что ему не принадлежало, у соседа, которого до этого называл другом и братом. Что ж, у людоедов тоже есть своя логика, они считают, что совершают справедливо.

Из-за смены правительств, режима, находясь на историческом переломе после революции, произошедшей в стране, Украина оказалась не готова оказать вооруженное сопротивление оккупации. Оказалась не готова не только в военном, но и в психологическом плане: начать стрелять в людей, которых еще вчера считали близкими, трудно.

Если не готова была стрелять в русских Украина, тем более в них не готова была стрелять вся остальная часть цивилизованного мира. Крым был потерян, Украину оттуда выдавили военной мощью агрессора. Мир выразил обеспокоенность, начал говорить о санкциях и думал, что это конец истории. Но это было лишь ее начало, иначе не бывает, когда кто-то насильственно меняет правила и принципы существования мира.

Затем случился Донбасс, малазийский боинг, тысячи погибших и попытка захватить уже половину Украины. Когда диктаторам дают откусить палец, они хотят съесть всю руку и не остановятся, пока не поглотят тебя целиком. Зверь понимает только язык силы.

Мы выстояли потому, что начали сопротивляться. Мы не проиграли только потому, что начали стрелять. Запад, конечно, не стал стрелять вместе с нами — никто не хочет умирать на чужой войне, тем более с противником, у которого всегда найдется аргумент в виде ядерных ракет. Свои боеголовки мы когда-то отдали своему будущему врагу в обмен на страховку нашей безопасности. Когда же произошел страховой случай, то никто не захотел платить по счетам. По ним заплатили украинские солдаты и добровольцы, которые взяли в руки оружие и не бросили свою страну на растерзание врагу.

Сейчас кровь уже не льется так, как лилась в начале войны, с российской территории не бьют Грады, лишь зарыдает где-то мать, узнав, что сегодня ее сын погиб на этой так и не объявленной войне. Начавшейся войне по захвату Крыма.

Мы не знаем, когда она закончится, но мы точно знаем, где она завершится и кто в ней победит. Война с Россией окончательно закончится на украинской земле Крыма, на моей родине, там, куда мы обязательно вернемся. Победителями.

Олег Сенцов, «Новое время»

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