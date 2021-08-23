Мошенница из Витебска кинула белорусов на 40 тысяч рублей 23.08.2021, 12:38

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Как она это сделала?

Витебске следователи ищут потерпевших от мошеннических действий. По данным следствия, 67-летняя жительница Сенно, с сентября 2017 по январь 2021 года, просила своих знакомых оформить на себя кредиты в банке в Витебске, приобрести в магазине товары в кредит и передать их ей. Женщина обещала в дальнейшем в полном объеме производить платежи по кредитам. Изначально она производила минимальные выплаты по кредитам, однако в последующем перестала это делать, сообщает kp.by.

Сейчас следователи ищут других жертв этого мошенничества. Просят обращаться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).

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