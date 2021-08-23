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Ученые рассказали о влиянии плавания на работу мозга

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  • 23.08.2021, 12:51
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Ученые рассказали о влиянии плавания на работу мозга

По эффективности плавание превосходит такие виды физической активности, как езда на велосипеде и бег.

Ученые из американского Университета Мэри Хардин-Бейлор по итогам исследования заключили, что занятия плаванием положительно влияют на когнитивные функции головного мозга, улучшают память, а также иммунную реакцию и настроение человека, сообщает iz.ru.

Уточняется, что эксперимент проводился на лабораторных мышах, так как их генетическая и анатомическая модель сопоставима с человеческой: каждый день животные плавали примерно по часу, после чего зверьков запускали в лабиринт, где им предстояло выполнить упражнение на память. Через семь дней подобного рода тренировок у подопытных крыс были отмечены улучшения кратковременной и долговременной памяти, так как постепенно животные совершали всё меньше и меньше ошибок по мере прохождения лабиринта.

Таким образом, были выдвинуты предположения о том, что плавание способствует подавлению воспалительных процессов в гиппокампе, а также препятствует гибели клеток. Параллельно уменьшаются когнитивные последствия старения, о чем говорится в статье издания The Conversation, опубликованной 27 июля.

Кроме того, занятия плаванием помогают восстановить повреждения, связанные со стрессом, а также наладить нейронные связи в мозге.

Отмечается, что по эффективности плавание превосходит такие виды физической активности, как езда на велосипеде и бег.

Ранее, 31 июля, специалист Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Денис Федоряк рассказал о восстановлении работы мозга после перенесенного коронавируса, отметив, что данный процесс формируется в зависимости от множества факторов. В частности, эксперт акцентировал внимание на решении задач творческой направленности.

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