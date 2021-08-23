Агентство Fitch отозвало рейтинги двух крупных белорусских госбанков 23.08.2021, 13:19

3,706

Все дело в санкциях.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух крупных белорусских государственных банков — Беларусбанка и Белинвестбанка. Причина — введенные санкции ЕС в отношении этих финучреждений. Однако при их отмене агентство готово снова включить эти банки в свой рейтинг, сообщает zerkalo.io.

Почему Fitch отказалось от рейтингов по Беларусбанку и Белинвестбанку

«Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические материалы для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», — заявили в агентстве.

Рейтинг таких агентств как Fitch Ratings — показатель финансовой устойчивости, на эту оценку ориентируются мировые институты, когда принимают решение о возможном сотрудничестве с тем или иным банком.

Почему прогноз по банкам по-прежнему негативный

При этом агентство подтвердило долгосрочные рейтинги этих двух банков на уровне «B» (прогноз «Негативный»). Это пояснили ожиданиями, что власти Беларуси будут продолжать оказывать поддержку этим банкам в случае необходимости. Негативный прогноз связан с тем, что существуют риски для оказания такой помощи Беларусбанку и Белинвестбанку. Среди них — низкие международные резервы Беларуси, а также ограничение доступа Минска к кредитам ЕС из-за введенных санкций.

У Fitch есть вопросы по кредитоспособности Беларусбанка и Белинвестбанка, при этом эксперты полагают, что влияние санкций на фондирование (привлечение ресурсов для обеспечения своей основной деятельности. — Прим. ред.) этих банков должно быть управляемым в обозримом будущем (но конкретные сроки не указаны в отчете).

«Ограничения фактически отсекают эти банки от новых заимствований на рынках долгового капитала ЕС и ограничивают доступность новых кредитов со сроком погашения более 90 дней от контрагентов из ЕС. На сегодняшний день активность обоих банков на рынке капитала в ЕС ограничена, а доля финансирования ЕС в пассивах ниже 5% у Беларусбанка и ниже 2% у Белинвестбанка. Оба банка обладают достаточной ликвидностью для погашения предстоящих выплат по финансированию ЕС», — отмечают в агентстве. Проще говоря, у этих банков, по мнению аналитиков Fitch, достаточно средств для возврата средств, которые заимствовали в ЕС.

Ранее в агентстве заявляли, что новые санкции ЕС в отношении Беларуси усиливают давление на суверенный рейтинг страны.

Какие проекты белорусские госбанки получали средства деньги в ЕС

В 2019 году, к примеру, сообщалось о том, что Белинвестбанк помог вывести на индийский рынок белорусские карьерные самосвалы. Белорусский банк профинансировал этот проект под резервные обязательства Европейского банка реконструкции и развития.

Про какие санкции вообще речь

Напомним, Беларусбанк, как и Белинвестбанк и Белагропромбанк, ранее попали под санкции ЕС и Швейцарии. На этом фоне в начале августа австрийские СМИ сообщили, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с Беларусбанком из-за санкций против нашей страны. Утверждалось, что одна из крупнейших австрийских банковских групп больше не будет осуществлять международные переводы для белорусского госбанка.

Под санкции США попал Абсолютбанк. Банк с 16 августа перестал обслуживать карты Visa и оказывать некоторые другие услуги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».