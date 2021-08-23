закрыть
23 августа 2021, понедельник, 14:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что ожидает белорусские банки в условиях санкций?

  • 23.08.2021, 13:43
  • 1,200
Что ожидает белорусские банки в условиях санкций?
иллюстрационное фото

Объясняет экономист.

Последняя неделя напомнила белорусам, что международные санкции в отношении режима Лукашенко уже действуют: решения Европейского Союза ограничили международные операции для трех государственных банков, а «Абсолютбанк» из-за санкций США был вынужден прекратить обслуживание карточек «Visa» и совершение валютных переводов. «Белсат» поговорил с экономистом Дмитрием Круком о том, какое будущее ждет белорусские банки и к чему в нынешней ситуации готовиться белорусам.

Как западные санкции бьют по белорусским банкам?

Экономист и старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук отмечает, что ситуация с «Абсолютбанком» пока единичная. По его словам, сейчас трудно предугадать, какой банк будет следующим. Сегодня на повестке дня – санкции разных стран, но важна механика того, как действуют эти санкции и какие у них последствия. Существенно и то, какая именно страна приняла эти санкции:

«Если мы говорим об «Абсолютбанке», то это кейс, когда белорусский банк (пока единственный) попал в SDN-лист OFAC США (OFAC, Office of Foreign Assets Control – Управление контроля за иностранными активами, оно публикует специальный черный список – SDN, Specially Designated Nationals List, в котором перечислены люди и организации, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. – Примечание Belsat.eu). Попасть в этот список для финансового учреждения – получить своеобразную черную отметину в глобальном масштабе. Де-факто это делает почти невозможными международные транзакции в долларах. Для любого белорусского банка такая ситуация если не катастрофическая,то близкая к ней», – объясняет Дмитрий Крук.

Экономист придерживается позиции, что при определенных условиях такие же санкции со стороны США могут быть распространены и на другие белорусские банки, но он пока не видит оснований ожидать в ближайшее время появления другого белорусского банка в SDN-списке:

«С одной стороны, США, страны ЕС и другие декларируют, что координируют свои санкционные пакеты. Если исходить из этой логики, то можно говорить о том, что шансы на включение в SDN-лист США есть и у ряда государственных банков, которые поименно названы в санкциях ЕС. С другой стороны, пока финансовый сектор не называется в указе Байдена как одна из секторальных целей санкций (и это главное отличие от секторальных санкций ЕС). И «Абсолютбанк» попал в письмо не за принадлежность к финансовому сектору, а в связи с тем, что в SDN-письмо попали компании и лица, аффилированные с этим банком».

Для остальных банков, особенно трех государственных – «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и«Белагропромбанка» – большей проблемой остаются санкции Европейского Союза. Пока они не настолько критичны, но постепенно генерируют ряд негативных эффектов:

«Если логика эскалации в отношениях Беларуси с западными странами сохранится, то и ситуация с санкциями США может измениться. В этом случае там может появиться и секторальный финансовый компонент (текущая редакция указа позволяет расширять подсанкционные сектора, достаточно согласования между госсекретарем и секретарем государственной казны). И тогда механизм включения в SDN-лист может затронуть крупные государственные банки», – добавляет эксперт.

Как будет меняться банковский сектор Беларуси?

Нынешняя ситуация с белорусскими банками очень шаткая и невнятная, и в ней очень много факторов. Дмитрий Крук допускает различные сценарии ее развития даже в ближайшие месяцы. Но и принятые санкции в отношении белорусских банков в дальнейшем будут иметь существенные эффекты:

«Во-первых, это так называемые побочные потери. Например, реагируя сейчас на отток депозитов, которые уходят и в связи с предостережениями людей на фоне санкций, банки вынуждены повышать процентные ставки по ним. Также они вынуждены ограничивать свою кредитную активность. Это также отрицательно влияет на финансовые результаты, хотя формально и не связывается с санкциями.

Во-вторых, это отрицательный информационный эффект. Если названия белорусских банков или просто белорусская банковская система упоминаются в связи с санкциями, это остережет фактических или потенциальных партнеров иметь с ними дело. И это также может приводить к существенным потерям. Более того, такой информационный эффект может начать расширяться самостоятельно. Например, в определенный момент это может привести к снижению рейтинга белорусских банков. А это почти гарантированно означает новую волну проблем и ухудшения в отношениях с контрагентами.

В-третьих, это эффект упущенных возможностей. Например, санкции ЕС накладывают существенные ограничения на бизнес-отношения с подсанкционными банками. Они теряют много инструментов, на которые могли бы рассчитывать в нормальном состоянии. Если эта ситуация затянется, то оторванность и изолированность от передового мира будет сказываться и на фундаментальных качествах конкурентоспособности. О технических и технологических новациях в банковском деле наши банки все больше будут слышать через третьи руки, но «прикоснуться к ним и пощупать» будет все проблематичнее», — объясняет экономист.

Как будут меняться ставки по депозитам?

Дмитрий Крук добавляет, что проблемы белорусских банков вызваны не только санкциями со стороны стран Запада. Важно учитывать и существенное снижение доверия к банковской системе и отток валютных депозитов населения. Такая тенденция наблюдается уже полтора года и, в свою очередь, приводит к повышению ставок по депозитам.

«В отношении рублевых депозитов Нацбанк хоть частично и далеко не последовательно, но как-то реагировал на изменяющуюся конъюнктуру в эти полтора года. Соответственно, ставки по рублевым депозитам, пусть и не в полной мере отражали условно равновесный уровень ставок за счет ряда искусственных ограничений и механизмов, но хотя бы двигались в одном направлении с этим равновесным уровнем (то есть повышались). Последние месяц-два здесь принципиально ситуация не изменилась, и дальнейший рост ставок, который можно увидеть, отражает рост рисков, в том числе связанных с санкциями.

В отношении ставок по валютным депозитам ситуация отличалась. Декларируя цель дедолларизации, еще в начале 2019 года Нацбанк их почти заморозил. Поэтому за полтора года бурного оттока валютных депозитов фактический уровень ставок очень отстал от того, который бы можно было назвать равновесным. В конце июня Нацбанк отменил то ограничение, и произошло определенное освобождение ставок по валютным депозитам. Поэтому мы сейчас и видим их существенный скачок. Но очень сомневаюсь, что это сможет развернуть тренд оттока валютных депозитов. С этой точки зрения решение запоздалое. В лучшем случае оно, скорее, позволит замедлить этот отток».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев