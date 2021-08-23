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Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали ООН принять меры против режима Лукашенко

  • 23.08.2021, 13:46
Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали ООН принять меры против режима Лукашенко

Соседи Беларуси начинают борьбу с режимом Лукашенко из-за ситуации с мигрантами.

Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в понедельник призвали ООН принять меры против Беларуси, заявив, что Минск специально спровоцировал приток мигрантов к границам с этими восточноевропейскими государствами, говорится в совместном заявлении премьер-министров этих стран, передает interfax.com.

"Пора привлечь внимание ООН, в том числе Совета Безопасности ООН, к проблеме злоупотребления ситуацией с мигрантами", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Беларуси соблюдения своих международных обязательств", - отмечается в нем.

Также страны призвали рассмотреть новые возможные ограничительные меры со стороны ЕС для предотвращения нелегальной миграции в дальнейшем.

Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, стремящиеся получить убежище в ЕС, в последние месяцы оказались в сложной ситуации, поскольку на границе с Беларусью их не пропускают в ЕС, а белорусские пограничники не пускают их обратно. Из-за этого люди вынуждены оставаться в приграничных зонах, некоторые разбивают лагеря, иногда между людьми происходят потасовки.

На прошлой неделе власти Польши проложили колючую проволоку на некоторых участках границы с Беларусью, чтобы воспрепятствовать незаконному проникновению на свою территорию. Все три страны, имеющие общую сухопутную границу с Беларусью, Латвия, Литва и Польша, оттесняют мигрантов от своей территории.

Побывавшая в Литве 2 августа член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявила по поводу ситуации на границе с Беларусью: "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство.

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