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Ученый рассказал о самой полезной ягоде

  • 23.08.2021, 14:02
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Ученый рассказал о самой полезной ягоде

Она улучшает иммунитет и останавливает старение.

В голубой жимолости высокий уровень содержания нескольких витаминов и микроэлементов. В связи с этим ягода улучшает иммунитет, а также является рекордсменом по количеству антиоксидантов, рассказал доктор медицинских наук Владимир Подхомутников, сообщает mir24.tv

Высокое количество антиоксидантов помогает не только замедлить старение организма, но и положительно сказывается на состоянии мозга, сердца, печени и сосудов.

Кроме того, в жимолости содержится калий и магний, способствующий хорошей ритмической работе сердца. Помимо прочего, ягода помогает в борьбе с бактериями, которые вызывают заражение крови, перитонит и ряд прочих инфекционных заболеваний.

Подхомутников посоветовал хранить ягоду в замороженном виде – так она сможет сохранять полезные свойства на максимальном уровне. А вот кипячения она переносит очень плохо, поэтому не стоит при готовке варенья доводить голубую жимолость до предельных температур.

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