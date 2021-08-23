Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью3
- 23.08.2021, 14:14
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Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.
«На границе с Беларусью будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет направлено больше военнослужащих», — сообщил Блащак.
Он также пообещал скоро представить подробности дальнейшего взаимодействия пограничников и военнослужащих по охране границы.