Вице-президент Еврокомиссии: Без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы

Вице-президент Еврокомиссии: Без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы2
- 23.08.2021, 14:15
Евросоюз продолжит помогать Украине.
Евросоюз продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "Гордон".
Домбровскис подчеркнул, что ЕС неуклонно поддерживает территориальную целостность и независимость Украины в пределах международно признанных границ.
"Крым – это Украина... ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по завершению незаконной оккупации Крыма и возвращению этого вопроса в международную повестку", – добавил политик.
Он напомнил, что ЕС ввел санкции против РФ из-за незаконной оккупации Крыма.
"Несмотря на продолжающийся конфликт, Украине удалось продвинуться на пути к реформам. Она продолжает внедрять широкий круг реформ, таких как реформа публичного администрирования, судебная реформа при поддержке Евросоюза. Мы будем продолжать поддерживать Украину на этом пути. С 2014 года ЕС предоставил более €60 млрд на поддержку реформаторского курса Украины и для выполнения соглашения об ассоциации. Конечно, без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы", – сказал Домбровскис.
Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине.