Вице-президент Еврокомиссии: Без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы 2 23.08.2021, 14:15

Евросоюз продолжит помогать Украине.

Евросоюз продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "Гордон".

Домбровскис подчеркнул, что ЕС неуклонно поддерживает территориальную целостность и независимость Украины в пределах международно признанных границ.

"Крым – это Украина... ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины по завершению незаконной оккупации Крыма и возвращению этого вопроса в международную повестку", – добавил политик.

Он напомнил, что ЕС ввел санкции против РФ из-за незаконной оккупации Крыма.

"Несмотря на продолжающийся конфликт, Украине удалось продвинуться на пути к реформам. Она продолжает внедрять широкий круг реформ, таких как реформа публичного администрирования, судебная реформа при поддержке Евросоюза. Мы будем продолжать поддерживать Украину на этом пути. С 2014 года ЕС предоставил более €60 млрд на поддержку реформаторского курса Украины и для выполнения соглашения об ассоциации. Конечно, без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы", – сказал Домбровскис.

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине.

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