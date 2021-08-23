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Ученые NASA: Марсианские «черничины» могут содержать воду

  • 23.08.2021, 14:25
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Ученые NASA: Марсианские «черничины» могут содержать воду

Ученые изучили фотографии, сделанные марсоходом Curiosity.

Ученые NASA изучили фотографии «черничин», сделанные марсоходом Curiosity в 2004 году, и предположили, что эти камни, похожие на мелкую гальку, могут оказаться гидрогематитом. Об этом говорится в пресс-релизе Университета штата Пенсильвания. Гидрогематит — разновидность широко распространенного на Земле железосодержащего минерала гематита, иначе говоря, красного железняка, но относится к группе гидроокислов и содержит до 8% воды. Прежде «черничины» идентифицировали просто как гематит, лишенный воды, ведь у марсохода нет технологий, способных отличить гематит от гидрогематита. Гидрогематит окрашен в красноватый цвет, как и гематит, и этот цвет вполне соответствует основному оттенку марсианских ландшафтов.

К новым выводам американских исследователей подтолкнул образец гидрогематита, найденный в 1843 году германским минералогом Иоганном Фридрихом Августом Брейтгауптом и хранящийся в коллекции Смитсоновского института. Ученые из Университета штата Пенсильвания, исследовавшие этот образец с помощью ряда тестов, включавших инфракрасную спектроскопию и резонансную дифракцию рентгеновского синхротронного излучения, и сравнивавшие все это с фотографиями Curiosity, считают, что земная порода обладает свойствами, аналогичными марсианским «черничинам».

Питер Хини, профессор наук о Земле из из Университета штата Пенсильвания, так объяснил суть этого вывода: «На Земле подобные сферические структуры представляют собой гидрогематит, поэтому мне кажется разумным предположить, что ярко-красные камешки на Марсе — также гидрогематит. Большая часть поверхности Марса сформировалась, по-видимому, тогда, когда там присутствовала вода, под влиянием которой и образовались оксиды железа».

Существование гидрогематита на Марсе остается пока не более, чем предположением, однако его наличие на поверхности предоставляет дополнительные доводы в пользу того, что на Марсе когда-то было много воды — основы земной жизни.

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