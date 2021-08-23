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Более 1300 фур скопилось на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей

  • 23.08.2021, 14:37
  • 1,598
Более 1300 фур скопилось на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей
иллюстрационное фото

Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.

По данным Госпогранкомитета на 14:00 здесь скопилось более 1080 грузовиков:

Привалка — более 340;

Каменный Лог — более 270;

Бенякони — более 190;

Котловка — более 180;

Видзы — более 100.

Более 240 фур стоит на польском направлении:

Брузги — более 150;

Берестовица — более 70;

Козловичи — более 20.

На этом фоне «пустой» выглядит граница с Латвией:

Урбаны — более 30.

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