Более 1300 фур скопилось на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей 23.08.2021, 14:37

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иллюстрационное фото

Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.

По данным Госпогранкомитета на 14:00 здесь скопилось более 1080 грузовиков:

Привалка — более 340;

Каменный Лог — более 270;

Бенякони — более 190;

Котловка — более 180;

Видзы — более 100.

Более 240 фур стоит на польском направлении:

Брузги — более 150;

Берестовица — более 70;

Козловичи — более 20.

На этом фоне «пустой» выглядит граница с Латвией:

Урбаны — более 30.

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