Более 1300 фур скопилось на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей
- 23.08.2021, 14:37
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Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.
По данным Госпогранкомитета на 14:00 здесь скопилось более 1080 грузовиков:
Привалка — более 340;
Каменный Лог — более 270;
Бенякони — более 190;
Котловка — более 180;
Видзы — более 100.
Более 240 фур стоит на польском направлении:
Брузги — более 150;
Берестовица — более 70;
Козловичи — более 20.
На этом фоне «пустой» выглядит граница с Латвией:
Урбаны — более 30.