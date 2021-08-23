Семеро белорусов отравились суррогатным алкоголем в Карелии 1 23.08.2021, 15:02

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Еще один скончался.

Семеро жителей Беларуси госпитализированы в Карелии после отравления суррогатным алкоголем, еще один человек скончался, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, пишет сайт «Интерфакс».

«Суррогатами алкоголя в Пудожском районе отравились восемь человек, жители Беларуси. Один умер до приезда бригады скор

Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, находится в терминальном состоянии. «К сожалению, мы не строим положительных прогнозов по его состоянию. На утро он впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ реанимирован», - подчеркнул министр.

Двое в воскресенье были доставлены в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова, оба - в тяжелом состоянии, находятся на гемодиализе.

«Еще четверо поступили сегодня в Пудожскую ЦРБ, один - с явными признаками отравления, у троих - очевидной клиники отравления нет. Но опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью», - отметил Охлопков.

В понедельник санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа.

В Пудож по личному поручению министра направлена главный нарколог Карелии Ольга Ларионова.

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