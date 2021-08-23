Таракан обеспокоен своей безопасностью

Таракан обеспокоен своей безопасностью29
- 23.08.2021, 15:29
- 26,898
Лукашенко обсудил кадры с главой своей службы безопасности.
Александр Лукашенко сегодня принял с докладом начальника своей службы безопасности Дмитрия Шахраева.
Как сообщает его пресс-служба, обсуждались организационные и кадровые вопросы, внесены соответствующие предложения. Напомним, недавно ушел в отставку заместитель Шахраева.
Разговор также шел о совершенствовании работы Службы безопасности Таракана, в том числе с учетом опыта прошлогодних событий, возникающих угроз и вызовов.