Таракан обеспокоен своей безопасностью 29 23.08.2021, 15:29

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фото: ТАСС

Лукашенко обсудил кадры с главой своей службы безопасности.

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом начальника своей службы безопасности Дмитрия Шахраева.

Как сообщает его пресс-служба, обсуждались организационные и кадровые вопросы, внесены соответствующие предложения. Напомним, недавно ушел в отставку заместитель Шахраева.

Разговор также шел о совершенствовании работы Службы безопасности Таракана, в том числе с учетом опыта прошлогодних событий, возникающих угроз и вызовов.

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