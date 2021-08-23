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Таракан обеспокоен своей безопасностью

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  • 23.08.2021, 15:29
  • 26,898
Таракан обеспокоен своей безопасностью
фото: ТАСС

Лукашенко обсудил кадры с главой своей службы безопасности.

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом начальника своей службы безопасности Дмитрия Шахраева.

Как сообщает его пресс-служба, обсуждались организационные и кадровые вопросы, внесены соответствующие предложения. Напомним, недавно ушел в отставку заместитель Шахраева.

Разговор также шел о совершенствовании работы Службы безопасности Таракана, в том числе с учетом опыта прошлогодних событий, возникающих угроз и вызовов.

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