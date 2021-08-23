Ученые нашли подходящие условия для жизни рядом с Солнечной системой 23.08.2021, 15:40

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Специалисты воспользовались Большим телескопом из Европейской южной обсерватории.

Астрономы провели исследование планетной системы, которая располагается на расстоянии не более 35 световых лет от Земли. В ней присутствуют экзопланеты скалистого типа. Кроме того, в этой планетной системе может оказаться и подходящая для жизни планета, которая находится непосредственно в обитаемой зоне. На ней даже может быть вода, пишет planetanovosti.com.

Специалисты воспользовались Большим телескопом из Европейской южной обсерватории, которая была построена в Чили. Они изучили те планеты, которые располагаются в непосредственной близости от звезды L 98-59. Данная система по своему строению достаточно сильно напоминает Солнечную систему. Эксперты обнаружили планету, которая в два раза меньше, чем Венера. При этом она может содержать воду и находится в пригодной для жизни живых организмов области.

Стоит отметить, что был сделан невероятный технический прорыв, ведь планету удалось зафиксировать путем применения специального метода лучевых скоростей. Такой способ предоставляет возможность измерения даже незначительного гравитационного притяжение, которое возникает во время вращения планеты вокруг своей звезды. Кроме того, метод позволяет определить массу объекта. Если знать массу и размер, то можно установить показатель плотности и, соответственно состав экзопланеты. Высокий показатель плотности говорит о скалистости объекта, а низкий о том, что планета может быть газообразной.

Специалисты отмечают, что в изучаемой планетарной системе могут присутствовать и другие планеты, где может существовать жизнь. На данный момент изучение продолжается, а последнее исследование астрономов было опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

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