В Российской Федерации полностью сгорел МиГ-29: что известно

В Российской Федерации полностью сгорел МиГ-29: что известно7
- 23.08.2021, 15:51
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Пять дней назад в том же районе разбился такой же военный самолет.
В Астраханской области Российской Федерации сгорел военный самолет МиГ-29. Об этом говорится в сообщении российских Telegram-каналов, передает sprotyv.info.
Самолет проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал.
Пять дней назад в том же районе разбился такой же МиГ-29. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном районе на территории полигона Ашулук, летчик погиб.