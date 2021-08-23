Афганская провинция Панджшер — последний оплот сопротивления талибам 23.08.2021, 15:57

2,712

фото: reuters

Кто его возглавил и есть ли у них шансы?

Последней провинцией Афганистана, над которой «Талибан» еще не установил контроль, остается Панджшер. Вчера талибы выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду, дав ему четыре часа на то, чтобы сложить оружие. В случае отказа участники движения обещали «наказать» сопротивляющихся. А уже сегодня талибы заявили о начале осады Панджшера. zerkalo.io собрало информацию об Ахмаде Масуде и его сторонниках, чтобы понять, есть ли у них шансы в противостоянии с «Талибаном».

Кто сопротивляется и почему?

Талибам не подчинилась провинция Панджшер — небольшая территория (сравнима по площади с крупными белорусскими районами) к северу от Кабула. Из столицы Афганистана до административного центра Панджшера, города Базарак, чуть больше сотни километров. 99% населения провинции составляют этнические таджики.

Именно национальный фактор, вероятно, стал одной из причин того, что сопротивление организовано в Панджшере. Местное таджикское население явно недовольно приходом к власти талибов, в рядах которых преимущественно состоят представители самого многочисленного этноса Афганистана — пуштунов. Несмотря на то, что движение называет своей основной идеологией исламскую, многие исследователи отмечают огромную роль в «Талибане» идеологии пуштунского национализма. Захвату движением власти не рады представители многих национальностей, однако именно у непуштунского населения больше всего оснований опасаться насильственной пуштунизации и репрессий со стороны талибов.

Сопротивление в Панджшере требует от талибов одного — переговоров о создании общего инклюзивного правительства, в котором будут участвовать не только представители «Талибана». Однако тех такой расклад не устраивает: радикальное движение добивается полного контроля над страной.

«Наша цель — объединить страну, разных режимов в ней быть не может. Однако некоторые хотят проблем. Если проблемы не могут быть решены путем взаимопонимания, последним решением остается война», — сказал представитель политофиса талибов Мухаммед Наим в интервью телеканалу «Аль-Хадас», комментируя намерение движения атаковать Панджшер.

В свою очередь лидер сопротивления Ахмад Масуд заявляет, что его сторонники готовы к обороне.

«Панджшер не будет сдан «Талибану». Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению», — заявил он.

Чем они лучше талибов, если взяли в руки оружие?

Сопротивление Панджшера — это не просто очередная вооруженная группировка, действующая в Афганистане. К Ахмеду Масуду и его сторонникам присоединился вице-президент Афганистана Амрулла Салех. После того как президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия, Салех заявил, что обязанности главы государства по Конституции переходят к нему, и призвал с оружием в руках противостоять талибам.

Вице-президентом Салех был избран в 2019 году в паре с президентом Ашрафом Гани. Несмотря на то, что участие в выборах приняли всего около двух миллионов человек (в Афганистане более 39 миллионов жителей), международное сообщество в целом признало их результаты. А поэтому Салех обладает определенной степенью демократической легитимности — в отличие от «Талибана», чья власть опирается исключительно на силу и который вообще не планирует проводить какие-либо выборы (одна из причин низкой явки на выборах в Афганистане — запугивание населения со стороны талибов).

Обобщая, можно сказать, что участниками нового конфликта в Афганистане стали сторонники демократического устройства государства с учетом интересов всех групп населения и сторонники единовластия «Талибана». Участники Панджшерского сопротивления призывают к решению конфликта через переговоры, и взяться за оружие их принуждают сами талибы, которые планируют разрешить конфликт силовым способом.

Кто их лидеры?

Говоря о лидерах сопротивления, важно отметить, что в конце 90-х Панджшер и соседняя провинция Бадахшан уже были плацдармом для борьбы с талибами. Здесь базировались войска «Северного альянса» — созданного в 1996 году объединения полевых командиров Афганистана, несогласных с властью «Талибана». Заручившись поддержкой международного сообщества, альянс смог взять под контроль около 25% территории Афганистана (преимущественно на севере страны) и успешно противостоял радикальному движению.

Главой «Северного альянса» был Ахмад Шах Масуд — отец упомянутого выше лидера Панджшерского сопротивления Ахмада Масуда. Шах Масуд родился в одном из сел Панджшерского ущелья в таджикской семье. В 1970-е присоединился к исламистской оппозиции, боролся сначала против диктатуры Дауда, а затем против советских войск и коммунистического правительства Афганистана.

Советские войска предпринимали против Шаха Масуда девять безуспешных военных операций, за что полевой командир получил прозвище «Панджшерский лев». Он единственный из командиров моджахедов в 1982 году пошел на перемирие с советскими войсками. Многие советские военачальники и политики уважительно отзывались о Шахе Масуде, отмечая его военные способности и моральные качества, а также поддержку со стороны населения, которой он пользовался.

После ухода советских войск из Афганистана Ахмад Шах Масуд взял под контроль таджикские провинции на северо-востоке Афганистана, где организовал собственное правительство и армию численностью около 60 тысяч человек. Это объединение прозвали «Масудистаном», подчеркивая его сходство с полноценным суверенным государством. Сам командир выступал за создание отдельного таджикского государства на этих территориях.

Именно войска Ахмада Шах Масуда в 1992 году взяли Кабул, свергнув правительство Наджибуллы, однако вскоре началось его противостояние с другими лидерами и полевыми командирами моджахедов. Во многом именно это противостояние вылилось в то, что власть в Афганистане в итоге захватили талибы.

Как раз после этого и был создан «Северный альянс», который возглавил Шах Масуд. Успешный военачальник был одной из главных целей радикальных исламистов, и в сентябре 2001 года — всего за пару месяцев до американского вторжения — им удалось устранить «Панджшерского льва». Террористы-смертники выдали себя за журналистов и договорились об интервью с Шах Масудом, куда пришли, спрятав взрывчатку в видеокамере. На следующий день после взрыва военачальник скончался. По одной из версий, за убийством Шах Масуда стояла «Аль-Каида» и лично Усама бен Ладен.

Сын Шах Масуда и руководитель нынешнего сопротивления Ахмад Масуд родился в 1989 году. В детстве жил и учился в Таджикистане, затем в Иране, окончил магистратуру факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона. После возвращения на родину возглавлял благотворительный фонд имени своего отца, занимавшийся решением гуманитарных проблем в Афганистане. Ахмад Масуд продолжал развитие идей отца о децентрализации власти в стране и предоставлении более широкой автономии регионам. В июле этого года, с началом продвижения талибов к Кабулу, Масуд объявил о создании сопротивления движению и смог собрать под своим началом бывших лидеров «Северного альянса» в Панджшере.

Другой лидер Панджшерского сопротивления — Амрулла Салех. Взявший на себя обязанности президента политик по национальности тоже таджик, родился также в провинции Панджшер в 1972 году. В 1990 году присоединился к Ахмаду Шах Масуду и участвовал в военных конфликтах под его командованием. После прихода к власти «Талибана» уехал в Москву, где издавал еженедельник афганской диаспоры, затем работал в посольстве Афганистана в Таджикистане. Во многом благодаря помощи Салеха «Северному альянсу» удалось заручиться поддержкой со стороны западных стран. Позднее участвовал в разведоперациях США против «Талибана». После ухода «Талибана» занимал ряд высоких постов в новом правительстве. Западные страны считали Салеха одним из самых компетентных представителей афганского кабмина.

Какие шансы у сопротивления?

Это самый трудный вопрос. Пока не очень ясно, какими силами реально располагают участники сопротивления. СМИ оценивают численность формирований Ахмада Масуда в «несколько тысяч человек» (у «Талибана» — около 70 тысяч). Вероятно, что число участников сопротивления в ближайшее время будет расти. Масуд подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного таджикского ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.

Кроме того, опыт и знания военачальников Масуда могут нивелировать разницу в численности бойцов, если она не будет критичной. В медиа уже есть информация о крупных засадах, в которые угодили талибы на подходах к Панджшеру, журналисты пишут о сотнях убитых боевиков. Военным экспертам пока сложно оценить боеспособность талибов, ведь они практически не участвовали в крупных столкновениях при взятии Афганистана под контроль (известно о десятках случаев сдачи бойцов местной армии в плен без боя).

Поэтому мнения экспертов по вопросу Панджшерского сопротивления пока расходятся. Часть считает, что панджшерские таджики вряд ли смогут бросить вызов большинству населения страны, которое так или иначе сдалось «Талибану» и сомневается в возможности создания нового «Северного альянса».

Другие считают, что сопротивление в Панджшере — лишь часть усилий, прилагаемых для того, чтобы «Талибан» пошел на уступки и формирование инклюзивного правительства. Вторая составляющая — это необходимое вмешательство международных игроков.

«Теперь внешним силам необходимо вступить в контакт с Масудом и действовать сообща. Насколько я знаю, они уже ведут переговоры через старейшин, — отметил в комментарии изданию «МК» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. — Силы Масуда — единственные, кто может сопротивляться талибам, Панджшер уже за десятилетия подтвердил такой свой статус, не случайно „Талибан“ оставил его напоследок». По мнению Нессара, если действия Масуда будут успешны, к нему вполне могут присоединиться другие силы, включая и лидеров, сбежавших из страны — в таком случае возможно формирование нового «Северного альянса».

В любом случае ответ на вопрос о способности сторонников Масуда и Салеха дать отпор талибам мы получим уже в ближайшие дни: «Талибан» сообщает о начале осады и военной операции против сопротивления в Панджшере. С другой стороны, несмотря на агрессивную риторику талибов, нельзя исключать и мирного разрешения конфликта:— «Талибан» может это использовать для формирования положительного имиджа на Западе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».