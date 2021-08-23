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Как минчанин дал 35-летней «сотке» новую жизнь

  • 23.08.2021, 16:03
  • 3,664
Как минчанин дал 35-летней «сотке» новую жизнь

Audi 100 для души.

Изначально, при покупке, Вячеслав не ставил для себя цель восстановить машину. В приоритете у мужчины были модели трех немецких концернов: BMW, Opel и Audi. В процессе выбора первые два производителя постепенно отходили на второй план (по мнению Вячеслава, BMW — потому что требует больших вложений, а Opel — потому что надежность кузова оставляет желать лучшего). В итоге Audi 100 Avant оказалась для автолюбителя идеальным вариантом. Простая, надежная, вместительная, да еще и с харизматичным дизайном — что еще нужно? Знакомства с новыми людьми и посещения разных автофестов вкупе с постепенно растущей нуждой в техническом обслуживании натолкнули владельца на мысль привести Audi в как можно более презентабельный вид. И вот средство передвижения превратилось уже в полноценный проект, пишет сайт onliner.by.

Свой взгляд

«Для начала я хочу сказать, что это не оригинальная Audi 5000, — сразу расставляет точки над «i» хозяин машины. — Это реплика, причем с некоторыми моими дополнениями. Порой находятся люди, которые считают своим долгом уколоть меня, мол, «это не оригинал». Однако я никогда и не претендовал на полную аутентичность, всегда и везде указывая факт реплики. Поэтому и восстановлением мою работу назвать не получится — я просто привел автомобиль в надлежащий вид сообразно собственному видению».

«Найти такую Audi, к тому же в кузове универсал — та еще задачка, — признается Вячеслав. — Я обнаружил всего два варианта, один из которых совершенно никуда не годился, а другой хоть и мог ездить самостоятельно, требовал много работы. «Колхоза» хватало как в салоне, так и под капотом, но за неимением лучшего я решил все же потратиться. Предыдущим владельцем был украинец, эксплуатировавший машину на протяжении 10 лет и впоследствии отдавший ее своему сыну. Сыну хватило года, чтобы понять: автомобиль не его, нужно продавать. Вот мне и продал. Пришлось поторговаться, дабы скинуть с $2200 до $1850. Для 2012 года это была порядочная сумма».

Через тернии…

Автомобиль сошел с конвейера с АКПП. Ее заменили на «механику» еще до Вячеслава, но сам хозяин говорит, что пришлось много чего переделать, поскольку работы проводились отнюдь не профессионально. Вместо родного 2,2-литрового атмосферного двигателя KU мужчина установил турбированный 20-клапанный мотор того же объема мощностью 230 лошадиных сил. Это может показаться не слишком внушительным, учитывая массу машины (более 1800 кг), но владелец уверяет: «лошадок» хватает с лихвой. Собирать двигатель пришлось с нуля, ища детали по всему СНГ. Учитывая установку, на все необходимые работы, связанные с ДВС, ушло более года.

«Интересная история связана с торпедо, — продолжает рассказ Вячеслав. — Если у Audi 5000 был установлен «атмосферник», то торпедо ставили от Audi 100, а в версиях с турбомотором — панель от Audi 200. Не знаю, в чем тут логика, но странностей у автомобилей VAG-группы в принципе хватает. Например, одно зеркало заднего вида электрическое, другое — механическое. Разбираться в причинах такого подхода даже и не пытался. Диски взял от Audi v8, так как всегда любил BBS. Пришлось их пескоструить, конечно, но оно того стоило. Вообще я считаю так: если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Это мое главное кредо. Даже кузов к покраске я готовил самостоятельно, мастеру оставалось лишь «облить» его. Часто можно увидеть, как людей обводят вокруг пальца всякие «знатоки». Не хотелось, чтобы и со мной так произошло».

Некоторые детали раздобыть было крайне трудно. В частности, передние фары от Audi 5000 ценятся на вес золота. Их Вячеслав нашел в Витебске. Состояние оставляло желать лучшего, а потому пришлось хорошенько потрудиться, пытаясь придать им былой блеск. Кстати, именно после покупки передних фар владелец понял, что хочет идти до конца и сделать копию модели 5000. «Очень сильно помогли пользователи Drive2.ru, — делится мужчина. — Конкретный пример: я не мог найти оригинальные шильдики и сделал реплику своими руками. Выложил это в бортжурнал, а потом мне человек написал, что у него есть те самые, аутентичные. Он даже денег с меня не взял. Впоследствии подобное случалось неоднократно, поскольку люди, видя объем проделанной мной работы, не только вдохновлялись на собственные проекты, но и делились какими-то запчастями».

Комплектация у автомобиля богатая, особенно учитывая, что далеко на всегда Audi 100 могла похвастаться удобствами в салоне. Есть и подогрев сидений, и кондиционер, и сервотроник, и круиз-контроль, и климат-контроль, и бортовой компьютер, и отключаемая ABS, и омыватели — чего только нет. В салоне использован приятный на ощупь велюр, а задний диван комфортнее, чем в некоторых современных машинах. Количество мешков картошки, которое влезет в багажник, Вячеслав назвать затрудняется, но отмечает, что со своим ростом в 189 см на фестивалях он вполне может спать внутри, сложив в ровный пол тот самый задний диван.

Не считая денег

«Естественно, денег в проект я вложил много, — говорит автолюбитель. — Но я не жду какой-то окупаемости. Машина у меня уже давно, и продавать ее не собираюсь. Такое ведь не для продажи делают, а для души. Глупо считать затраты. Автомобиль должен радовать меня и других. Всегда приятно, когда на каких-нибудь выставках подходят и начинают расспрашивать о моей Audi, фотографировать. Каждому ведь нравится, когда его труд оценивают по достоинству. Хотя есть и обратная сторона медали. Некоторые не видят человеческих усилий за такими проектами, не понимают, сколько сил, времени и материальных средств вложено. Порой люди садятся внутрь, не спрашивая разрешения, опираются на кузов, царапая его пуговицами на штанах... «Ну а что такого, машина же старая». Не сформировалась еще в Беларуси культура янгтаймеров. Надеюсь, со временем это изменится».

«Хочу переделать автомобиль под полный привод, — отвечает Вячеслав на вопрос о планах. — А еще — установить заднее стекло с дворником и надписью Quattro, сделанной из нитей подогрева. Когда машина запотевает и включается подогрев, эта надпись очень красиво проявляется. Такое стекло найти практически нереально, но мне повезло. Есть также желание снова покрасить автомобиль, довести до идеала в этом плане. Ну и найти оригинальные диски BBS RS было бы отлично. Если же говорить о каком-то полноценном новом проекте... Восстановить старый американский маслкар — вот моя мечта. Правда, для этого нужна уйма денег и терпения. Но кто знает — может, когда-нибудь эта мечта станет реальностью».

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