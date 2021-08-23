В Израиле нашли комбинацию вакцин, которая дает в пять-шесть раз мощнее защиту от коронавируса

В Израиле нашли комбинацию вакцин, которая дает в пять-шесть раз мощнее защиту от коронавируса1
- 23.08.2021, 16:07
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Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.
Третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения Израиля. Представители ведомства выяснили, что в указанной возрастной группе иммунитет от инфекции спустя 10 дней после бустерного укола был в четыре раза лучше, чем после двух прививок.
При этом дополнительная прививка обеспечила в пять-шесть раз мощнее защиту от серьезного течения болезни и госпитализации.
Издание отмечает, что полученные данные совпадают со статистикой, которую на прошлой неделе предоставил поставщик медицинских услуг Maccabi – одна из организаций, которая уже применяет бустерные вакцины.