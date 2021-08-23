закрыть
23 августа 2021, понедельник, 17:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Израиле нашли комбинацию вакцин, которая дает в пять-шесть раз мощнее защиту от коронавируса

1
  • 23.08.2021, 16:07
  • 5,358
В Израиле нашли комбинацию вакцин, которая дает в пять-шесть раз мощнее защиту от коронавируса

Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.

Третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения Израиля. Представители ведомства выяснили, что в указанной возрастной группе иммунитет от инфекции спустя 10 дней после бустерного укола был в четыре раза лучше, чем после двух прививок.

При этом дополнительная прививка обеспечила в пять-шесть раз мощнее защиту от серьезного течения болезни и госпитализации.

Издание отмечает, что полученные данные совпадают со статистикой, которую на прошлой неделе предоставил поставщик медицинских услуг Maccabi – одна из организаций, которая уже применяет бустерные вакцины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев