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В аэропорту Кабула произошла перестрелка

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  • 23.08.2021, 16:21
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В аэропорту Кабула произошла перестрелка

Один человек погиб, трое ранены.

В Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.

Как передает Deutsche Welle, об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Twitter объединенного оперативного командования сил бундесвера.

По его данным, инцидент произошел в 04:13 в северной части воздушной гавани. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены.

В дальнейшее развитие инцидента были вовлечены американские и германские силы. Никто из солдат бундесвера не пострадал.

Как отмечается, официальный представитель НАТО ранее сообщил, что за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, другие погибли в давке.

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