В аэропорту Кабула произошла перестрелка

В аэропорту Кабула произошла перестрелка1
- 23.08.2021, 16:21
- 3,046
Один человек погиб, трое ранены.
В Международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими.
Как передает Deutsche Welle, об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в Twitter объединенного оперативного командования сил бундесвера.
По его данным, инцидент произошел в 04:13 в северной части воздушной гавани. В результате один из представителей афганских сил безопасности был убит, еще трое ранены.
В дальнейшее развитие инцидента были вовлечены американские и германские силы. Никто из солдат бундесвера не пострадал.
Как отмечается, официальный представитель НАТО ранее сообщил, что за последние семь дней в аэропорту Кабула и его окрестностях погибли по меньшей мере 20 человек. По словам очевидцев, одних застрелили, другие погибли в давке.