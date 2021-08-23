У США появился новый аргумент против российского газа 1 23.08.2021, 16:32

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«Северный поток-2» может не заработать несмотря на договоренность.

США в дискуссии вокруг «Северного потока-2» обратили внимание, что добытый в России природный газ - «грязный» с точки зрения защиты окружающей среды и из-за коррупции, шантажа и манипуляций, сообщает «Европейская правда».

Об этом заявила советник министра энергетики, экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль после трехсторонней встречи министров энергетики США, Германии и Украины на полях Крымской платформы.

По ее словам, все представители сошлись на том, что экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета, а немецкому министру иногда «приходилось откровенно отбиваться».

«Руководительница американского министерства энергетики Дженнифер Гренхольм была просто блестяща. Тезис о том, что российский газ - самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же, как и из-за коррупции, шантажа и манипуляций - просто бальзам на душу», - пишет Зеркаль.

«Немецкий подход «Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой - совсем другое» - больше не работает. Что хочется подчеркнуть: позиции Украины и США были настолько близки, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции «пытаемся оправдаться хоть как-то». Но это откровенно слабо получается», - добавляет она.

Как уже сообщалось, Зеркаль настаивает, что «Северный поток-2» может не заработать несмотря на договоренность Германии и США по газопроводу.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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