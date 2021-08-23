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Медики назвали два витамина, необходимые для здоровья сердца

  • 23.08.2021, 16:37
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Медики назвали два витамина, необходимые для здоровья сердца

В исследовании приняли участие более 53 тысяч человек.

На здоровье сердца влияет множество факторов: образ жизни, вредные привычки, стресс и другие заболевания.

Также большую роль в этом играет питание. Ученые считают, что снизить риск развития сердечных заболеваний могут продукты, богатые определенным витамином, о котором многие забывают. Речь идет о витамине K (K1 и K2), пишет u-news.com.ua.

Согласно исследованию Университета Эдит Коуэн (ECU), определенные продукты, которые его содержат, могут снизить риск сердечных заболеваний, вызванных атеросклерозом (состояние, при котором на стенках артерий образуются бляшки).

Всего в исследовании приняли участие более 53 тысяч человек. Выяснилось, что у участников, которые чаще употребляли витамин K1, риск госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, был на 21% ниже. Аналогично для витамина K2: риск госпитализаций был на 14% ниже.

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