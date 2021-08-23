Силы сопротивления «Талибану» наладили воздушный коридор с Таджикистаном и получили оружие и боеприпасы 1 23.08.2021, 16:49

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иллюстрационное фото AP

Все необходимое войскам в провинции Панджшер доставили на вертолетах.

Силы движения сопротивления талибам наладили воздушный коридор между Таджикистаном и провинцией Панджшер, одной из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть боевиков.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на афганские СМИ.

На вертолете силы сопротивления привезли оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы.

В Панджшере — на севере Афганистана — находится база движения сопротивления талибам. Его возглавляет Ахмад Масуд — сын афганского полевого командира 1980-х годов Ахмада Масуда, которого называли «Панджшерским львом».

Накануне талибы потребовали от Ахмада Масуда-младшего сдаться в течение четырех часов. Он отказался и заявил, что необходимо сформировать инклюзивное правительство, иначе «война неизбежна». Ахмад Масуд добавил, что «готов защищаться до последнего».

После этого «Талибан» направил в провинцию сотни своих бойцов. Впрочем, представители движения утверждают, что стремятся к мирному урегулированию ситуации и хотят начать переговоры.

15 августа сторонники движения «Талибан» без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана и всеми погранпереходами. Местные жители, опасаясь преследования со стороны боевиков, направились в международный аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию.

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