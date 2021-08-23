закрыть
23 августа 2021, понедельник, 17:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки берут драконовские проценты за кредиты на жилье

  • 23.08.2021, 16:52
  • 2,410
Белорусские банки берут драконовские проценты за кредиты на жилье

Выдачу кредитов с астрономическими ставками возобновил еще один банк.

Белгазпромбанк с 23 августа возобновил выдачу кредитов на недвижимость на общих основаниях. Процентная ставка сейчас составляет 19,99%, она привязана к ставке рефинансирования. Кредит можно получить как на новостройки, так и на жилье на вторичном рынке в многоквартирных домах, сообщает zerkalo.io.

В банке можно получить до 80% от стоимости жилья, максимальный срок кредитования — 20 лет. Обеспечение — залог (ипотека) квартиры и поручительство физлиц. К примеру, при кредите до 40 тысяч рублей нужно поручительство одного человека, а если сумма выше, то двух. Предусмотрены дифференцированные платежи, то есть платежи на уменьшение.

Процентная ставка сейчас составляет 19,99% годовых (ставка рефинансирования, которая сейчас составляет 9,25% + 10,74 процентных пункта). То есть с ростом или снижением ставки рефинансирования процентная ставка будет расти или падать соответственно.

Для сравнения: Беларусбанк выдает ипотеку под 21% годовых, Приорбанк — под 20% (кредит «Дружная семья»).

Между тем, в Польше кредиты на покупку жилья выдаются банками под 3-5% годовых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев