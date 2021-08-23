Белорусские банки берут драконовские проценты за кредиты на жилье 23.08.2021, 16:52

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Выдачу кредитов с астрономическими ставками возобновил еще один банк.

Белгазпромбанк с 23 августа возобновил выдачу кредитов на недвижимость на общих основаниях. Процентная ставка сейчас составляет 19,99%, она привязана к ставке рефинансирования. Кредит можно получить как на новостройки, так и на жилье на вторичном рынке в многоквартирных домах, сообщает zerkalo.io.

В банке можно получить до 80% от стоимости жилья, максимальный срок кредитования — 20 лет. Обеспечение — залог (ипотека) квартиры и поручительство физлиц. К примеру, при кредите до 40 тысяч рублей нужно поручительство одного человека, а если сумма выше, то двух. Предусмотрены дифференцированные платежи, то есть платежи на уменьшение.

Процентная ставка сейчас составляет 19,99% годовых (ставка рефинансирования, которая сейчас составляет 9,25% + 10,74 процентных пункта). То есть с ростом или снижением ставки рефинансирования процентная ставка будет расти или падать соответственно.

Для сравнения: Беларусбанк выдает ипотеку под 21% годовых, Приорбанк — под 20% (кредит «Дружная семья»).

Между тем, в Польше кредиты на покупку жилья выдаются банками под 3-5% годовых.

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