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СМИ: Папа Римский может отречься от престола

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  • 23.08.2021, 16:55
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СМИ: Папа Римский может отречься от престола

Недавно понтифику сделали операцию на кишечнике.

Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за ухудшения состояния здоровья, пишет в понедельник, 23 августа, газета Libero (перевод korrepondent.net).

Издание отмечает, что в Ватикане все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве.

Также журналисты проводят параллели с Франциска с его предшественником Бенедиктом XIV, которому также было 85 лет, когда он отрекся от престола.

В июле Франциск перенес операцию на кишечнике. По данным издания, хирургическое вмешательство не помогло и состояние папы ухудшилось.

Ранее понтифик допускал, что может отречься от престола по состоянию здоровья.

Отметим, недавно в Италии перехватили конверт с тремя пулями, предназначавшийся папе Франциску.

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