Синепалый безумец потерял сегодня последних друзей 1 23.08.2021, 17:01

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На саммите ОДКБ Лукашенко выглядел ужасно.

Виртуальный саммит ОДКБ доставил. Что нес синепалый пират разобрать было невозможно, поскольку в этой околесице смысла не было изначально. Но стоит обратить внимание на несколько вещей, пишет телегам-канал «Ник и Майк».

Не удивляет попытка перевернуть картинку с ног на голову - теперь Беларусь, оказывается, помогает выполнять обещания Германии в миграционном вопросе. Остается только все же спросить, каким образом мигранты попадают на территорию Беларуси в отсутствие систем телепортации.

Также в очередной раз все убедились, что трехпроцентный болен путешествиями во времени. Миграционный кризис, который он своим руками и руками своих подчиненных создает на границах с ЕС с мигрантами из Ирака, Сирии и Афганистана начался в конце мая 2021 года. Но только сейчас ответственность за него возлагают на «Талибан». Письмо из ХАМАС опоздало на час, а весточка от талибов на несколько месяцев.

Кстати, именно в мае 2021 года компании «Оскартур» и «Центркурорт» подписали соответствующее соглашение. Тоже, наверное, получили весточку от талибов. Готовьтесь, мол, мы в августе будем в Кабуле и прикроем.

Накрепко застрявший в далеком прошлом и погрязший в своих мигрантских преступлениях синепалый безумец выглядел ужасно, так как не мог понять, какую линию самооправдания принять, ведь за виртуальным столом саммита собрались руководители стран, которые на себе осознали, что такое реальный кризис. Ведь не в Минск эвакуируются солдаты и офицеры афганской армии. И не под стенами золотоднищенского дворца реальный, а не мифический «Талибан».

И не перед безумным дедом стоит дилемма, как защитить себя от надвигающегося кризиса - с помощью «высокоэффективной ОДКБ» (спросите у Никола Пашиняна) или размещения контингентов из структуры, которая «лязгает у белорусских границ», но так или иначе является партнером для республик Средней Азии.

А еще непонятно, талибы – это враги или договороспособный партнер? Вроде же, и террористы, но с ними в Кремле ведут переговоры. Вроде же, изменились, но подтверждены внесудебные казни вместо отсутствия люстрации. Вот и речь такая же несвязная, как у посла таракана в Таджикистане Олега Иванова. Впрочем, методички одни и те же: у его агрофюрера не все плохое было связано с известным Адольфом, а тут не все так плохо с талибами.

Пират сегодня потерял последних друзей. Остался только вовапомогин, но и его стоимость растет.

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