«Ковидный Форт-Детрик»: как Китай распространяет слухи об американском происхождении коронавируса 23.08.2021, 17:06

фото: adobestock

В ход идет все, от рэпа до постов в «Фейсбуке» от имени подставных лиц.

Слух, будто глобальная пандемия пошла с военной базы Форт-Детрик в штате Мэриленд, сделался популярным в Китае аккурат накануне обнародования доклада американской разведки о происхождении Covid-19, пишет BBC.

В мае президент Байден поручил разобраться, действительно ли люди заразились им от животных, или болезнь распространилась в результате утечки из вирусологической лаборатории в Ухане, и отвел на эту работу 90 дней.

Большинство экспертов отвергают версию рукотворного происхождения коронавируса и считают ее конспирологической теорией.

Однако Китай, еще не зная, что написано в американском докладе, за несколько недель начал скоординированную контратаку. В ход идет все, от рэпа до постов в «Фейсбуке» от имени подставных лиц. Людей, знающих, что такое Форт-Детрик, в Китае теперь больше, чем в США.

За пределами Китая эта пропаганда мало кого убеждает, она предназначена в основном для внутренней аудитории.

«Правительство КНР больше всего заботит его легитимность в глазах собственного населения», - заявила Би-би-си профессор глобальных коммуникаций из университета штата Джорджия Мария Репникова.

В чем суть обвинений?

Китайцы утверждают, будто коронавирус был создан на военном объекте в городе Фредерик примерно в 80 км к северу от Вашингтона, а затем случилась утечка.

База Форт-Детрик (Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида), была создана в 1943 году для разработки бактериологического оружия и средств защиты от него.

В настоящее время военных разработок там не ведется. В Форт-Детрике находятся биомедицинские лаборатории по изучению опасных вирусных болезней, таких как оспа и лихорадка Эбола.

В истории Форт-Детрика имеются темные пятна. Тамошних ученых в свое время обвиняли в использовании германских и японских наработок времен Второй мировой войны и в опасных экспериментах на людях, а прослужившего там 36 лет микробиолога Брюса Айвинса в 2001 году заподозрили в рассылке писем со спорами сибирской язвы.

В августе 2019 года сообщалось о приостановке работы лаборатории из-за утечки опасных веществ.

Китайская группа CD Rev сочинила песню в стиле рэп на английском языке: «Что вы прячете? Откройте Форт-Детрик!»

В августе ее процитировал в «Твиттере» известный резкими высказываниями пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь. «Этот рэп выражает то, что мы думаем», - написал он.

Последнее время китайские официальные лица все чаще пользуются «Твиттером», хотя внутри страны он запрещен.

Чжао Лицзянь вообще играет важную роль в продвижении версии об американском происхождении коронавируса. Первую запись такого рода в «Твиттере» он сделал еще в июле 2020 года.

В последнее время к нему присоединились китайские дипломаты в разных странах, а государственный телеканал CCTV показал часовую передачу под названием «Темная история Форт-Детрика».

Соответствующий хэштег набрал больше 100 млн просмотров в Weibo, китайском аналоге «Твиттера».

«Мы наблюдаем последовательную кампанию по привлечению внимания к Форт-Детрику с использованием многочисленных и географически разнообразных аккаунтов», - говорит Ира Хьюберт, старший исследователь аналитической фирмы Graphika, изучающей тенденции в интернете.

Китайская англоязычная газета Global Times выдвинула свою гипотезу: коронавирус якобы создал в сотрудничестве с командой Форт-Детрика вирусолог из штата Северная Каролина Ральф Барич.

Редакции показалось подозрительным, что Барич в настоящее время является ведущим американским экспертом по Covid-19 и написал статью для журнала Nature Medicine о передаче коронавируса от летучих мышей - по мнению издания, в качестве отвлекающей версии.

Global Times открыла для подписания китайскими интернет-пользователями онлайн-петицию с призывом к Всемирной организации здравоохранения послать в Форт-Детрик проверочную комиссию. Подписаться можно одним кликом, и к данному моменту это сделали свыше 25 млн человек.

От Швейцарии до Фиджи

Эксперты отмечают, что Пекин старается для большей убедительности втянуть в дискуссию о происхождении коронавируса жителей других стран.

В июле китайские официальные СМИ принялись наперебой цитировать пост в «Фейсбуке» некоего Уилсона Эдвардса, представившегося швейцарским ученым.

«Навязчивая идея обвинять Китай настолько овладела Вашингтоном, что он не желает видеть факты», - написал «Эдвардс».

Посольство Швейцарии в КНР сообщило, что человека с таким именем в стране нет. Его аккаунт в «Фейсбуке» был открыт в день публикации поста на тему Covid-19.

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