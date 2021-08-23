«Грибы поперли»: белорусы сообщают о небывалом урожае опят и боровиков

«Грибы поперли»: белорусы сообщают о небывалом урожае опят и боровиков1
- 23.08.2021, 17:17
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Больше всего грибов — в северных районах страны.
Грибы лавинообразно ломятся наружу. Постучали снизу в разных точках страны. Грибники уже с некоторым напряжением сдерживают напор. Соцсети наполняются боровиками и опятами, пишет onliner.by.
Для начала шокирующие картинки показывает «Ганцэвiцкi час»: дамы из деревни Новые Агаревичи собрали гору белых. (Причем резали, а не выкручивали.) Грибы еле поместились в деревне.
Судя по всему, похожие события разворачиваются и в других точках. Наш грибной форум не находит себе места. Как-то резко от вялого обсуждения сыроежек и зонтиков бросился во все тяжкие.
Что-то серьезное происходит на Вилейщине. Обитательница форума Адамовна показывает, что обнаружилось по дороге на водохранилище.
Vasily.N выбрался за забор, а там его ждало вот это (говорит, все отдал соседке):
Это снова Вилейский район.
Кто-то жалуется на мрак и безысходность в Логойском районе — ему тут же показывают картинки.
Опята замечены под Минском на направлениях на Раков и Дзержинск. Да и на всех остальных направлениях.
Знатоки советуют брать стремянку. Или пилу.
Это Мядельский район.
Так выглядят сегодня окрестности Дзержинска.
А это Островецкий район.
В Ивьевском районе раскуплены все косы.
Грибы местами переходят в контратаку. Такой случай зафиксирован на Нарочи. «Некие аномалии в этом году... — дивится читательница по имени user_150712102407. — Шла через перелесок. Даже не думала собирать грибы, без ножика. Так они сами нападают!»
Судя по всему, user_150712102407 отбилась.
Читатели отмечают: где-то густо, где-то пусто. Судя по отчетам, бомбануло в основном в северной половине страны.