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«Грибы поперли»: белорусы сообщают о небывалом урожае опят и боровиков

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  • 23.08.2021, 17:17
  • 1,952
«Грибы поперли»: белорусы сообщают о небывалом урожае опят и боровиков

Больше всего грибов — в северных районах страны.

Грибы лавинообразно ломятся наружу. Постучали снизу в разных точках страны. Грибники уже с некоторым напряжением сдерживают напор. Соцсети наполняются боровиками и опятами, пишет onliner.by.

Для начала шокирующие картинки показывает «Ганцэвiцкi час»: дамы из деревни Новые Агаревичи собрали гору белых. (Причем резали, а не выкручивали.) Грибы еле поместились в деревне.

Судя по всему, похожие события разворачиваются и в других точках. Наш грибной форум не находит себе места. Как-то резко от вялого обсуждения сыроежек и зонтиков бросился во все тяжкие.

Что-то серьезное происходит на Вилейщине. Обитательница форума Адамовна показывает, что обнаружилось по дороге на водохранилище.

Vasily.N выбрался за забор, а там его ждало вот это (говорит, все отдал соседке):

Это снова Вилейский район.

Кто-то жалуется на мрак и безысходность в Логойском районе — ему тут же показывают картинки.

Опята замечены под Минском на направлениях на Раков и Дзержинск. Да и на всех остальных направлениях.

Знатоки советуют брать стремянку. Или пилу.

Это Мядельский район.

Так выглядят сегодня окрестности Дзержинска.

А это Островецкий район.

В Ивьевском районе раскуплены все косы.

Грибы местами переходят в контратаку. Такой случай зафиксирован на Нарочи. «Некие аномалии в этом году... — дивится читательница по имени user_150712102407. — Шла через перелесок. Даже не думала собирать грибы, без ножика. Так они сами нападают!»

Судя по всему, user_150712102407 отбилась.

Читатели отмечают: где-то густо, где-то пусто. Судя по отчетам, бомбануло в основном в северной половине страны.

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