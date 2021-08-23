Разгадана загадка «Великого несоответствия» Гранд-Каньона 23.08.2021, 17:24

1,234

Ученые из Университета Колорадо смогли понять одну из самых важных геологических тайн.

Специалисты из Университета Колорадо провели исследование, с помощью которого удалось разгадать одну из наиболее сложных загадок, которая касается Гранд-Каньона и его геологических особенностей. Тайна «Великого несоответствия» наконец полностью раскрыта. Стоит отметить, что впервые данное явление было описано практически полтора столетия назад и с того времени геологи не получали никакой новой информации.

Об этом сообщает phys.org (перевод — planetanovosti.com).

Барра Пик отметил, что об утесах и многочисленных обрывах красного цвета, которые наблюдаются в Гранд-Каньоне, стоит думать словно об учебнике истории нашей планеты. Если несколько уменьшить размеры скал, то можно легко перенестись назад во времени практически на 2 миллиарда лет. Странностью в данном случае является то, что «учебник» предоставляет не всю информацию, ведь в нем нет некоторых страниц.

В части районов Гранд-Каньона специалисты не смогли отыскать камни, возраст которых превышает отметку в 1 миллиард лет. Геологи долгое время пытаются установить причину этого. Относительно «Великого несоответствия» не получалось найти никакой информации или же объяснений.

Сегодня же эксперты сообщили о том, что, возможно, целая серия разломов достаточно сильно потрясла эту область. Произошло это тогда, когда древний суперконтинент Родиния раскололся на части. Из-за этого территория, которая находится вокруг каньона, была полностью повреждена, а все камни и горные породы смыло огромным количеством воды из океана. При этом столь масштабное событие могло повлиять на области Гранд-Каньона в разное время, что и спровоцировало возникновение «Великого несоответствия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».