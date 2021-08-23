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В Беларуси снова были проблемы с оплатой банковскими карточками

  • 23.08.2021, 17:31
В Беларуси снова были проблемы с оплатой банковскими карточками

В чем причина?

В Беларуси сегодня снова возникли кратковременные проблемы с операциями по банковским карточкам — в оплате товаров и услуг, а также при попытках совершить платежи в банках. Напомним, в воскресенье возникали такие же проблемы. В Беларусбанке пояснили, с чем были связаны сегодняшние проблемы, сообщает zerkalo.io.

Как сообщили в Беларусбанке, перебои в обслуживании держателей банковских платежных карточек с использованием терминального оборудования в организациях торговли и сервиса, а также в учреждениях банка произошли из-за сбоев в работе ОАО «Банковский процессинговый центр». В банке уточнили, что сбои начались в 13.21, а в 13.37 все восстановили.

В этот временной отрезок читатели сообщали о проблемах с оплатой товаров и услуг банковскими карточками. «Опять не работают терминалы у нас и во всем торговом центре Green City», — написал один из читателей.

Банки обязаны проинформировать держателей карточек о невозможности совершить платежи карточками, а также о планируемых сроках решения проблемы. К примеру, в 2016 году Нацбанк подверг критике банки из-за того, что они недостаточно проинформировали клиентов о массовом сбое работы терминалов.

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